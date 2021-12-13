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На Сахалине сообщили об изменениях в расписании полетов из-за метели

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Вылеты самолетов в Сахалинской области задерживаются из-за метели, некоторые авиарейсы отменили. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

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«Отменили авиарейсы в Александровск-Сахалинский, Шахтерск и Южно-Курильск. Задерживается рейс в Москву. К ночи во власти циклона окажутся центральные и южные Курильские острова», — написал он.

Во власти циклона оказались 13 районов области. Удар пришелся по югу и центру Сахалина. Как рассказал Лимаренко, шквалистый ветер с порывами до 24 метров в секунду был зафиксирован на побережье, в том числе в Южно-Сахалинске.

Глава региона рассказал, что дорожные службы работают в усиленном режиме. Вместе с тем он отметил, что перебоев с электричеством на островах нет.

Кроме того, как сообщили в ГУ МЧС, на Сахалине распространено экстренное предупреждение в связи с опасным волнением у охотоморского побережья острова Итуруп (южная группа Курильских островов). Из-за ухудшившихся метеоусловий в Татарском проливе также была закрыта паромная переправа Ванино, связывающая остров с материком.

Ранее, 12 декабря, в 13 районах Сахалинской области было объявлено экстренное предупреждение. Как сообщили в пресс-службе МЧС, снег в этих местах будет сильный, а скорость ветра достигнет 11–16 м/с и 19–24 м/с на побережьях.

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