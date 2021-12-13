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В МИД России назвали тревожным фактором приближение НАТО к российской границе

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Замглавы МИД России Сергей Рябков 13 декабря заявил, что намерения НАТО по постоянному приближению к российским границам являются тревожным фактором и элементом дестабилизации ситуации в Евро-Атлантике.

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По его мнению, чем ближе ракетные системы и вооружения НАТО будут использоваться к российским рубежам, «тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса». Замглавы МИДа отметил, что такой кризис по степени своей опасности может быть сопоставим с «Карибским кризисом».

«В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что Москва уже предлагала Западу альтернативу эскалации — неразмещение новых ракет около границ России, отвод вооружения и войск, отказ от провокационных мероприятий и учений, дополняет «Газета.RU».

Ранее в тот же день Сергей Рябков в интервью «Известиям» заявил, что возникнут тяжелые последствия, если члены альянса и дальше не будут принимать озабоченность России на счет расширения НАТО на восток всерьез.

8 декабря посольству США в Москве была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях военной активности Штатов и членов НАТО. В представлении перечислены недавние инциденты, связанные с активностью НАТО.

Также в среду российский лидер Владимир Путин заявил, что блок НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. По его словам, альянс настроен недружественно и объявляет РФ своим противником.

При этом 8 декабря американский лидер Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, обеспокоенность Москвы расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

6 декабря замгенсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что провокационная направленность учений Североатлантического альянса на восточноевропейском направлении не вызывает сомнений, однако эти действия не замечают международные организации.

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