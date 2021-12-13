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Заболевший COVID-19 президент ЮАР переносит болезнь в легкой форме

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Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, получивший положительный тест на коронавирус, переносит заболевание в легкой форме. Об этом 12 декабря сообщил министр в канцелярии президента ЮАР Мондли Гунгубеле.

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Гунгубеле рассказал, что глава государства пребывает в хорошем настроении, за состоянием политика наблюдает Южноафриканская военная служба здравоохранения. Также министр сообщил, что Рамафоса соблюдает режим самоизоляции в Кейптауне, временно передав обязанности своему заместителю Дэвиду Мабузе.

О заболевании президента ЮАР стало известно накануне. Отмечается, что Рамафоса полностью вакцинирован.

12 декабря в Новой Москве у пятерых граждан из африканских стран заподозрили коронавирус, вызванный новым штаммом «Омикрон».

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, госпитализировали с коронавирусом или его симптомами. В результате исследований у двоих пациентов был выявлен штамм «Омикрон», еще у четырех — штамм «Дельта».

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новой вариацией коронавируса, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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