В МИД России назвали тревожным фактором приближение НАТО к российской границе

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что намерения НАТО по приближению к российским границам можно расценить как элемент дестабилизации ситуации в Евроатлантике. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости», опубликованном в понедельник, 13 декабря.

«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике», — отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, действия США и союзников из Североатлантического альянса наводят на мысль об их подготовке к повторению опыта Карибского кризиса.

«В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать», — добавил Рябков.

Ранее в тот же день Сергей Рябков в интервью «Известиям» заявил, что возникнут тяжелые последствия, если члены альянса и дальше не будут принимать озабоченность России на счет расширения НАТО на восток всерьез.

Он уточнил, что «свобода вступления в союзы не может быть абсолютной», она заканчивается там, где начинается посягательство на свободу другого. В это же время, добавил Рябков, расширение НАТО уже давно вступило в противоречие с этим постулатом, а попытки представить ситуацию так, будто у России нет права вето на этот счет, — «это всё попытки с негодными средствами».

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.