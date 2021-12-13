Прямой эфир
Происшествия
Два человека пострадали в монастыре в Серпухове в результате взрыва СВУ
Мир
Байден поручил выделить дополнительную помощь Кентукки из-за торнадо
Армия
В РФ начали разработку платформы для корабельных беспилотников
Мир
Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море
Мир
Ростуризм сообщил о продаже туров с кэшбэком с 18 января по 12 апреля
Мир
Си Цзиньпин проведет встречу с Путиным по видеосвязи 15 декабря
Спорт
Протест Mercedes на итог Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» отклонен
Экономика
Банки ожидают повышения ключевой ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%
Политика
В ГД рассказали о продолжении работы над проектом о QR-кодах на транспорте
Общество
Раскрыта мошенническая схема по перепродаже билетов Большого театра

В МИД России назвали тревожным фактором приближение НАТО к российской границе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что намерения НАТО по приближению к российским границам можно расценить как элемент дестабилизации ситуации в Евроатлантике. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости», опубликованном в понедельник, 13 декабря.

Принцип закрытых дверей: что может остановить сближение Киева с НАТО
И какую роль Греция способна сыграть в неприсоединении Украины к Североатлантическому альянсу

«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике», — отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, действия США и союзников из Североатлантического альянса наводят на мысль об их подготовке к повторению опыта Карибского кризиса.

«В те годы политики в Вашингтоне сделали надлежащие выводы и ситуацию удалось стабилизировать, отвести от опасной черты. Что будет в следующий раз, если до этого дойдет, я не берусь предсказывать», — добавил Рябков.

Ранее в тот же день Сергей Рябков в интервью «Известиям» заявил, что возникнут тяжелые последствия, если члены альянса и дальше не будут принимать озабоченность России на счет расширения НАТО на восток всерьез.

Он уточнил, что «свобода вступления в союзы не может быть абсолютной», она заканчивается там, где начинается посягательство на свободу другого. В это же время, добавил Рябков, расширение НАТО уже давно вступило в противоречие с этим постулатом, а попытки представить ситуацию так, будто у России нет права вето на этот счет, — «это всё попытки с негодными средствами».

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021