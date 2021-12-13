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Срок сдачи главного аэропорта Камчатки сдвинули на 2024 год

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Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) будет сдан в 2024 году, позже планируемого срока. Об этом 13 декабря сообщил гендиректор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

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«У нас по плану был ноябрь 2023 года, сегодня мы видим, это февраль 2024 года, дальше мы не видим возможности сдвигаться, будем делать всё, чтобы остаться в этих сроках», — сказал он во время доклада вице-премьеру, полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу, который находится на Камчатке с рабочим визитом.

По словам Чудновского, в январе 2022 года «Аэропорты регионов» объявят конкурс на отделку и обустройство инженерной системы строящегося аэровокзального комплекса, чтобы таким образом «запараллелить работы и на втором этапе догнать отставание».

В свою очередь, Трутнев поручил разработать график увеличения количества рабочих, занятых на строительстве Елизово.

Как заявил представитель подрядчика, на строительстве в данный момент заняты 157 человек и 11 единиц техники.

«Вы понимаете, что такое 150 рабочих тут, когда придут конструкции, придет металл. Я бы хотел, чтобы вы тоже график роста численности разработали и губернатору представили, потому что у нас регулярно случается так: сначала нет материала, а потом нет людей. Давайте уже построим, а то разговариваем долго», — заявил представителю подрядчика вице-премьер.

Петропавловск-Камчатский (Елизово) — главные воздушные ворота Камчатского края, входит в холдинг «Аэропорты регионов». Является единственным способом пассажирского сообщения жителей Камчатки с остальными регионами России и мира.

Ранее, 4 сентября, губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что аэропорт у поселка Палана на Камчатке оснастят новой авиационной техникой. По его словам, оборудование заказано.

В марте стало известно, что в России к 2035 году планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов. По данным Росавиации, на 2021–2024 годы запланирована реконструкция 62 объектов и строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в ЯНАО. В 2025–2030 годах работы пройдут еще в 64 воздушных гаванях, в том числе в Омске и Сыктывкаре. На 2031–2035 годы реконструкция запланирована в 53 аэропортах и аэродромах страны.

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