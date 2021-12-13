Срок сдачи главного аэропорта Камчатки сдвинули на 2024 год

Аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) будет сдан в 2024 году, позже планируемого срока. Об этом 13 декабря сообщил гендиректор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

«У нас по плану был ноябрь 2023 года, сегодня мы видим, это февраль 2024 года, дальше мы не видим возможности сдвигаться, будем делать всё, чтобы остаться в этих сроках», — сказал он во время доклада вице-премьеру, полпреду президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу, который находится на Камчатке с рабочим визитом.

По словам Чудновского, в январе 2022 года «Аэропорты регионов» объявят конкурс на отделку и обустройство инженерной системы строящегося аэровокзального комплекса, чтобы таким образом «запараллелить работы и на втором этапе догнать отставание».

В свою очередь, Трутнев поручил разработать график увеличения количества рабочих, занятых на строительстве Елизово.

Как заявил представитель подрядчика, на строительстве в данный момент заняты 157 человек и 11 единиц техники.

«Вы понимаете, что такое 150 рабочих тут, когда придут конструкции, придет металл. Я бы хотел, чтобы вы тоже график роста численности разработали и губернатору представили, потому что у нас регулярно случается так: сначала нет материала, а потом нет людей. Давайте уже построим, а то разговариваем долго», — заявил представителю подрядчика вице-премьер.

Петропавловск-Камчатский (Елизово) — главные воздушные ворота Камчатского края, входит в холдинг «Аэропорты регионов». Является единственным способом пассажирского сообщения жителей Камчатки с остальными регионами России и мира.

Ранее, 4 сентября, губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что аэропорт у поселка Палана на Камчатке оснастят новой авиационной техникой. По его словам, оборудование заказано.

В марте стало известно, что в России к 2035 году планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов. По данным Росавиации, на 2021–2024 годы запланирована реконструкция 62 объектов и строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в ЯНАО. В 2025–2030 годах работы пройдут еще в 64 воздушных гаванях, в том числе в Омске и Сыктывкаре. На 2031–2035 годы реконструкция запланирована в 53 аэропортах и аэродромах страны.