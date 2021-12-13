Красиво прийти: в Эйлате завершился конкурс «Мисс Вселенная»
Красиво прийти: в Эйлате завершился конкурс «Мисс Вселенная»
2021-12-13 08:10:54
2021-12-13 08:10:54
2021-12-13 08:10:54
2021-12-13 08:10:54
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Победу одержала представительница Индии
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REUTERS/Ronen Zvulun
В израильском городе Эйлат прошел финал конкурса «Мисс Вселенная»
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REUTERS/Ronen Zvulun
В нем принимали участие 80 девушек
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REUTERS/Ronen Zvulun
Ведущим стал американский комик Стив Харви
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REUTERS/Ronen Zvulun
Впервые в конкурсе участвовали девушки из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна
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REUTERS/Ronen Zvulun
Россию на «Мисс Вселенной» представляла Ралина Арабова из Казани — обладательница титулов «Мисс Татарстан — 2019» и «Вторая вице-мисс Россия — 2019»
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REUTERS/Ronen Zvulun
Конкурс состоялся в юбилейный, 70-й раз
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REUTERS/Ronen Zvulun
Из-за проведения «Мисс Вселенной» в еврейском государстве группа активистов из Палестины призвала участниц бойкотировать мероприятие
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REUTERS/Ronen Zvulun
Малайзия, где живут в основном мусульмане, отказалась отправлять свою представительницу на «Мисс Вселенную»
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REUTERS/Ronen Zvulun
Власти ЮАР, которая в конфликте Израиля и Палестины поддерживает последнюю, выступили с официальным заявлением против конкурса
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REUTERS/Ronen Zvulun
Основное внимание на конкурсе уделялось климатическому кризису
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REUTERS/Ronen Zvulun
В программу входили показы национальных костюмов и вечерних платьев
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REUTERS/Ronen Zvulun
Также состоялся традиционный проход в купальниках
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REUTERS/Ronen Zvulun
Кроме того, частью конкурса стал раунд вопросов
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REUTERS/Ronen Zvulun
Конкурс «Мисс Вселенная» — один из самых престижных в мире. Он входит в так называемую большую четвёрку наряду с конкурсами «Мисс мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля»
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REUTERS/Ronen Zvulun
Впервые конкурс состоялся в 1952 году, его спонсировала компания — производитель купальников
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REUTERS/Ronen Zvulun
В течение года после победы победительница обязана путешествовать по миру и представлять интересы организаторов конкурса, постоянно проживать в Нью-Йорке и не выходить замуж
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REUTERS/Ronen Zvulun
В этом году трансляцию финала в прямом эфире посмотрели в 170 странах
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REUTERS/Ronen Zvulun
На последнем этапе участницы по заданию жюри дали совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире
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REUTERS/Ronen Zvulun
21-летняя индийская актриса и модель Харнааз Сандху стала победительницей конкурса
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REUTERS/Ronen Zvulun
Корону ей вручила предшественница, мексиканка Андреа Меса
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REUTERS/Ronen Zvulun
Второе и третье места заняли Лалела Мсване из ЮАР и Надиа Ферейра из Парагвая
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REUTERS/Ronen Zvulun
Сандху снимается в кино с подросткового возраста. Она активно выступает за расширение прав женщин. В свободное время девушка занимается йогой, танцами, кулинарией, верховой ездой и игрой в шахматы. Она стала третьей представительницей Индии, удостоенной титула
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