FIA отклонила протест команды «Формулы-1» Mercedes

Международная федерация автоспорта (FIA) отклонила протест руководства Mercedes на результаты Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом 12 декабря сообщается на сайте организации.

Победителем заезда стал нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон пришел вторым.

После гонки Mercedes подал два протеста. Первый был подан в связи с тем, что из-за аварии, в которую попал канадский гонщик Williams Николас Латифи, на трассе появилась машина безопасности. В результате Ферстаппен, ехавший вторым, зашел на пит-стоп. Второй протест обусловлен возможным нарушением процедуры рестарта после режима машины безопасности, сообщает «Спорт-Экспресс».

В FIA, в свою очередь, посчитали правомерным то, что Ферстаппен обогнал представителя Mercedes за машиной безопасности. Кроме того, желание Mercedes изменить итоговую классификацию в соответствии с позициями, которые гонщики занимали по итогам предпоследнего круга, сочли неуместным. Пилот из Нидерландов, таким образом, не лишится чемпионского титула, уточняет «Газета.Ru».

Позже команда Mercedes заявила, что подаст апелляцию в FIA на решение стюардов отклонить протест. Для официальной подачи апелляции у Mercedes есть 96 часов — до четверга, поскольку именно в этот день пройдет гала-вечер, на котором FIA официально наградит чемпиона мира

Для 24-летнего Ферстаппена титул чемпиона мира «Формулы-1» стал первым в карьере.