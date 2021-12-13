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FIA отклонила протест команды «Формулы-1» Mercedes

ФИА отклонила протест «Мерседеса», Ферстаппен сохранил титул чемпиона мира
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Международная федерация автоспорта (FIA) отклонила протест руководства Mercedes на результаты Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Об этом 12 декабря сообщается на сайте организации.

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Победителем заезда стал нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон пришел вторым.

После гонки Mercedes подал два протеста. Первый был подан в связи с тем, что из-за аварии, в которую попал канадский гонщик Williams Николас Латифи, на трассе появилась машина безопасности. В результате Ферстаппен, ехавший вторым, зашел на пит-стоп. Второй протест обусловлен возможным нарушением процедуры рестарта после режима машины безопасности, сообщает «Спорт-Экспресс».

В FIA, в свою очередь, посчитали правомерным то, что Ферстаппен обогнал представителя Mercedes за машиной безопасности. Кроме того, желание Mercedes изменить итоговую классификацию в соответствии с позициями, которые гонщики занимали по итогам предпоследнего круга, сочли неуместным. Пилот из Нидерландов, таким образом, не лишится чемпионского титула, уточняет «Газета.Ru».

Позже команда Mercedes заявила, что подаст апелляцию в FIA на решение стюардов отклонить протест. Для официальной подачи апелляции у Mercedes есть 96 часов — до четверга, поскольку именно в этот день пройдет гала-вечер, на котором FIA официально наградит чемпиона мира

Для 24-летнего Ферстаппена титул чемпиона мира «Формулы-1» стал первым в карьере.

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