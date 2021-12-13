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Жительница Кентукки рассказала о беспрецедентном по силе торнадо

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Жительница американского штата Кентукки Дебби назвала беспрецедентной силу прошедшего 11 декабря торнадо, который унес жизни почти 100 человек.

«Я никогда раньше не видела подобных разрушений, пару лет назад у нас уже проходил торнадо, он нанёс небольшой урон городу, но это и рядом не стоит с тем, что мы видим сегодня», — отметила она «Известиям».

Дебби поделилась, что ей печально видеть город в ужасном состоянии, ведь, по ее мнению, штат — «идеальное место чтобы жить и взрослеть, заводить семью и растить детей».

В воскресенье, 12 декабря, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил о вероятности того, что работы спасательных служб в Кентукки по ликвидации последствий стихии, а также спасении людей могут занять несколько недель и даже месяцев.

По предварительной информации, в результате торнадо в штате погибли по меньшей мере 100 человек. В Белом доме сообщили о действии режима чрезвычайной ситуации.

В тот же день президент России Владимир Путин направил президенту США Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей после прошедшего торнадо.

Ранее, 11 декабря, американский лидер назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории.

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