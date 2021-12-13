Жительница Кентукки рассказала о беспрецедентном по силе торнадо
Жительница американского штата Кентукки Дебби назвала беспрецедентной силу прошедшего 11 декабря торнадо, который унес жизни почти 100 человек.
«Я никогда раньше не видела подобных разрушений, пару лет назад у нас уже проходил торнадо, он нанёс небольшой урон городу, но это и рядом не стоит с тем, что мы видим сегодня», — отметила она «Известиям».
Дебби поделилась, что ей печально видеть город в ужасном состоянии, ведь, по ее мнению, штат — «идеальное место чтобы жить и взрослеть, заводить семью и растить детей».
В воскресенье, 12 декабря, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил о вероятности того, что работы спасательных служб в Кентукки по ликвидации последствий стихии, а также спасении людей могут занять несколько недель и даже месяцев.
По предварительной информации, в результате торнадо в штате погибли по меньшей мере 100 человек. В Белом доме сообщили о действии режима чрезвычайной ситуации.
В тот же день президент России Владимир Путин направил президенту США Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей после прошедшего торнадо.
Ранее, 11 декабря, американский лидер назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории.