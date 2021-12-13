Кураев сообщил о смерти крестившего дочь Киркорова экс-священника

В Воронеже скончался глава местной адвокатской конторы и бывший клирик Алексей Подобедов, который ранее был известен как игумен Тимофей. Об этом сообщил в воскресенье, 12 декабря, протодиакон Андрей Кураев в Livejournal.

По данным портала Credo.Press, Подобедов скончался 10 декабря, причиной смерти стал тромбоз.

Экс-игумен был одним из самых «медийных» священников, а в последние годы занимался адвокатской деятельностью.

48-летний Подобедов многим стал известен после истории с массовым ДТП, которое он устроил в 2012 году на Садовом кольце на BMW Z4 с дипломатическими номерами Мальты. Тогда священнослужитель, который, по непроверенным данным, был пьян, после аварии отказался проходить медосвидетельствование. За это его лишили прав на два года.

Более того, выяснилось, что Подобедов взял спорткар без спроса, а гаишники потеряли записи с регистратора.

До этого, в апреле 2012 года, бывший священнослужитель крестил в Москве дочь народного артиста России Филиппа Киркорова.

В последние годы бывший священник пропал возглавлял адвокатскую контору «Подобедов, Глазунов и партнеры».

В октябре РЕН ТВ сообщал, что родную сестру экс-клирика Елену Подобедову обвинили в инциденте с выкапыванием из могилы тела ее мужа, чтобы кремировать его.