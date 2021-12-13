Прямой эфир
Общество
Тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная» подняли на поверхность
Мир
ВОЗ заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира
Армия
В РФ начали разработку платформы для корабельных беспилотников
Общество
Пять африканцев с подозрением на «Омикрон» изолировали в Новой Москве
Общество
Эксперт назвала вероятность увольнения за частые больничные
Мир
Смертность в США от COVID-19 достигла 800 тысяч из-за штамма «Дельта»
Спорт
Протест Mercedes на итог Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» отклонен
Экономика
Банки ожидают повышения ключевой ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%
Политика
В ГД рассказали о продолжении работы над проектом о QR-кодах на транспорте
Общество
Раскрыта мошенническая схема по перепродаже билетов Большого театра

Кураев сообщил о смерти крестившего дочь Киркорова экс-священника

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже скончался глава местной адвокатской конторы и бывший клирик Алексей Подобедов, который ранее был известен как игумен Тимофей. Об этом сообщил в воскресенье, 12 декабря, протодиакон Андрей Кураев в Livejournal.

По данным портала Credo.Press, Подобедов скончался 10 декабря, причиной смерти стал тромбоз.

Экс-игумен был одним из самых «медийных» священников, а в последние годы занимался адвокатской деятельностью.

48-летний Подобедов многим стал известен после истории с массовым ДТП, которое он устроил в 2012 году на Садовом кольце на BMW Z4 с дипломатическими номерами Мальты. Тогда священнослужитель, который, по непроверенным данным, был пьян, после аварии отказался проходить медосвидетельствование. За это его лишили прав на два года.

Более того, выяснилось, что Подобедов взял спорткар без спроса, а гаишники потеряли записи с регистратора.

До этого, в апреле 2012 года, бывший священнослужитель крестил в Москве дочь народного артиста России Филиппа Киркорова.

В последние годы бывший священник пропал возглавлял адвокатскую контору «Подобедов, Глазунов и партнеры».

В октябре РЕН ТВ сообщал, что родную сестру экс-клирика Елену Подобедову обвинили в инциденте с выкапыванием из могилы тела ее мужа, чтобы кремировать его.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021