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СК начал проверку по факту гибели двух детей в частном доме под Саратовом

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В частном жилом доме в селе Александровка Саратовской области погибли двое малолетних детей, еще один ребенок и взрослый госпитализированы. Об этом сообщается в понедельник, 13 декабря, на сайте управления СК по региону.

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«Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая по вызову, констатировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Кроме того, в реанимационное отделение госпитализированы семилетний мальчик и 23-летняя тетя детей», — говорится в сообщении ведомства.

СК начал доследственную проверку.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах погибших детей не обнаружено. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать отравление неизвестным веществом.

Как уточнили в региональном МЧС, дети перед смертью чувствовали себя плохо, у них была рвота.

В помещении дома имеется газовая колонка, газовый котел и газовая плита, добавили в ведомстве. При этом специалисты газовой службы опасной для жизни и здоровья концентрации опасных веществ в помещениях дома не выявили.

По данным МЧС, в квартире проживали шесть человек, из них двое детей. При этом матери детей на месте не было.

2 декабря стало известно, что семья из трех человек отравилась грибами в Липецкой области. Члены одной семьи — мужчины 30 и 26 лет, а также 52-летняя женщина — употребили в пищу консервированные толкачики, которые сами собирали и готовили еще осенью.

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