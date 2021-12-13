В Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра, опубликованных в понедельник, 13 декабря.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в прогнозе.

При этом отмечается, что предупреждение о гололедице в регионе действует до 23:00 вторника, 14 декабря.

По данным Гидрометцентра в понедельник в столице ожидаются облачная погода, снег и гололедица. Дневная и ночная температура воздуха составит от –3 до –1 градусов. Ветер будет юго-восточного и южного направления, скорость 3–8 м/с.

Ранее, 12 декабря, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в начале следующей недели в Москве. При этом, по ее словам, в столице ожидается снегопад, который начнется в ночь на понедельник, выпадет до 4 см осадков.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что декабрь в столице продолжит напоминать «погодный сэндвич» с прослойками тепла и холода.