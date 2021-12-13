Дебби из Кентукки рассказала о беспрецедентном по силе торнадо

Дебби из Кентукки рассказала о беспрецедентном по силе торнадо

2021-12-13 06:29:26

2021-12-13 06:29:26

2021-12-13 06:29:26

2021-12-13 06:29:26

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