Жительница Кентукки рассказала о «потере всего» из-за торнадо

Жительница американского штата Кентукки, где в результате торнадо погибли почти 100 человек, Беатрис рассказала о последствиях разрушительной стихии для ее семьи.

На кадрах с места события видно, что от дома Беатрис после торнадо остались лишь стены и несколько предметов мебели.

«Мы потеряли все», — заявила она «Известиям».

По ее словам, когда ночью начались первые разрушения, они с мужем и годовалой внучкой находились дома. Тогда ее семья услышала сирены и звуки машин, пытающихся уехать подальше от эпицентра событий.

Как рассказала Беатрис, в гостиной дома на нее и мужа стали падать части крыши, которые ударили их по спине. Она отметила, что ее внучка не пострадала.

«Мы накрылись пледом и забежали в гостиную и в этот момент упала крыша, она задела меня и моего мужа, было очень больно», — поделилась женщина.

12 декабря министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что работы спасательных служб в Кентукки при ликвидации последствий от торнадо и спасении людей могут занять несколько недель и даже месяцев.

По предварительным оценкам американских властей, в Кентукки в результате торнадо погибли по меньшей мере 100 человек. В штате объявлен режим ЧС.

В воскресенье президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей после прошедшего торнадо.

Ранее, 11 декабря, американский лидер назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории.