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Избиение девочками пенсионера в Хабаровском крае назвали спланированным

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Две жительницы 14 и 16 лет поселка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края, которые, по версии следствия, избили пенсионера, впоследствии скончавшегося, давно планировали нападение. Об этом в понедельник, 13 декабря, «Известиям» рассказала Екатерина, учившаяся в параллельном классе с одной из нападавших.

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«Я слышала от подруги то, что ее знакомая какая-то писала, что они это убийство планировали давно», — отметила Екатерина.

По ее словам, поступок мог быть совершен ради популярности в соцсети, где девочки регулярно публиковали снятые самостоятельно видеоролики.

«Ну, может быть, из-за популярности, хотя у нее [одной из девочек] актив в TikTok не очень хороший», — добавила она, указав, что на момент разговора это были 106 подписчиков.

Екатерина также рассказала, что ее соученица была замечена в агрессивном поведении.

«Дерзкая была. С учителями она хорошо ладила. Психовала много, материлась, курила. Когда мальчик накосячил, мальчики его били, и она к ним присоединилась, ногами его пинала так же. Харкала в него. Девочка боевая в общем, агрессии в ней много», — указала собеседница, отметив, что мать ее знакомой злоупотребляет спиртным.

«Ей мама не разрешала гулять, потому что ее наказывали там как-то. В полицию не попадала», — резюмировала Екатерина.

По версии следствия, две жительницы поселка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края 14 и 16 лет в вечернее время 9 декабря 2021 года, находясь в квартире, где проживал мужчина 1961 года рождения, причинили ему телесные повреждения. Он был госпитализирован в медицинское учреждение, однако от полученных травм скончался. По ходатайству следователя суд избрал в отношении несовершеннолетних меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации источника РЕН ТВ, в момент задержания злоумышленницы угрожали пустить газ в квартире и убить сотрудников полиции, а также других соседей. Кроме того, они украли у пенсионера все его сбережения — около 10 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). По ходатайству следователя суд избрал в отношении несовершеннолетних меру пресечения в виде заключения под стражу.

12 декабря о ходе уголовного дела поручил доложить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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