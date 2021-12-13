Глава МИД ФРГ заявила о несоответствии газопровода СП-2 нормам ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» не может быть одобрен, так как газопровод не соответствует европейским правилам.

По ее словам, МИД ФРГ вело дискуссии по введению «Северного потока – 2» в эксплуатацию в рамках коалиционных переговоров. Таким образом в коалиционном соглашении стало прописано, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики.

«Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — заявила министр в эфире телеканала ZDF.

Кроме того, по ее словам, «вопросы безопасности остаются открытыми».

Ранее в воскресенье сообщалось, что Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по проекту «Северный поток – 2». Дело в том, что, будучи сопредседателем партии «Зеленых», Бербок выступала решительно против строительства газопровода, однако после назначения на должность главы МИД Германии она столкнулась с необходимостью подчиниться позиции официального Берлина.

8 декабря немецкий политолог Александр Рар заявил, что, несмотря на появление политиков от партии «Зеленые» в МИДе и минэкономики страны, Германия сама не приостановит ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока – 2» нужно получить одобрение немецкого регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. Министерство энергетики Германии назвало приостановку сертификации регуляторным вопросом и промежуточным этапом в данной процедуре, добавив, что это не скажется на энергоснабжении ФРГ.

Строительство газопровода СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.