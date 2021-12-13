Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбурге

Пожар, произошедший в двухэтажном жилом доме в Оренбурге, унес жизни трех человек. Об этом сообщается в понедельник, 13 декабря, на сайте ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании частной постройки на улице Пролетарской поступила в 03:33 (1:33 мск).

«В кратчайшие сроки на место прибыли пожарные расчеты регионального управления МЧС России. Для борьбы с огнем создано два боевых участка», — говорится в заявлении пресс-службы МЧС.

В тушении огня были задействованы 35 человек. При этом подчеркивается, что деревянные стены дома осложнили работы по тушению.

Сообщается, что уже в 5:03 (3:03 мск) пожарным удалось остановить дальнейшее распространение огня.

«В ходе работ по тушению в 04:58 (02:58 мск) обнаружены тела двух погибших. В 05:06 (03:06 мск) обнаружен третий погибший», — передает пресс-служба.

11 декабря сообщалось, что три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме города Медвежьегорск в Карелии. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).