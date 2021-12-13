Врач опроверг миф о способности коллагена разглаживать морщины

Вопреки существующему мифу, коллаген в составе косметических кремов не обладает способностью разглаживать морщины, заявил 13 декабря кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

По его словам, коллаген, входящий в состав косметических средств, представляет собой чужеродный белок, и из-за своих малых размеров не может проникнуть через поверхность кожи и оказывать обещанный производителями эффект разглаживания морщин.

«Тут важно понимать простую вещь: чужеродному белку никак нельзя проникнуть внутрь, размер не позволит. Иными словами, «внешний» коллаген никогда не станет «внутренним»», — сообщил Бобровский в беседе с радио Sputnik.

Помимо этого, врач сообщил, что содержащийся в биоактивных добавках к пище коллаген также не будет усваиваться, поскольку организм не вырабатывает его самостоятельно.

При этом, чтобы восполнить коллаген в организме, подчеркнул Бобровский, необходимо употреблять витамин С, желатин, например в виде фруктового желе, или холодец. В животных белках также много коллагена, добавил диетолог.

Чтобы добиться эффекта разглаживания морщин, можно скорректировать свой рацион питания, посоветовал Бобровский.

9 декабря врач косметолог-дерматолог Ольга Андриянова рассказала «Известиям» о том, что холодная погода может привести к появлению морщин. По ее словам, прием БАДов, омега 3-6, рутина и ресвератрола, витаминов группы В и аскорбиновой кислоты поможет противостоять агрессивному воздействию холода.