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Гинцбург не исключил вытеснения штаммом «Омикрон» «Дельты»

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» может вытеснить штамм «Дельту», заявил «РИА Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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На вопрос журналиста, может ли такое произойти, Гинцбург ответил утвердительно.

«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет, и довольно быстро. Поэтому всё возможно», — добавил директор НИЦ имени Гамалеи.

Ранее в воскресенье стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира. По предварительным данным, по скорости распространения он может превзойти вариант «Дельта».

Ранее, 8 декабря, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус оценил опасность распространения в мире «Омикрон»-штамма. По его словам, это может оказать существенное влияние на ход пандемии в целом, однако в настоящий момент необходимо получение дополнительных данных о его опасности. В то же время Гебрейесус отметил, что данные, поступающие из Южной Африки, свидетельствуют о возможности повторного заражения «Омикроном», но при этом он может быть менее опасным, чем «Дельта».

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

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