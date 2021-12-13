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Выставка «Женщины глазами Тициана» с картинами из Эрмитажа откроется в Вене

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13 декабря в Вене после трехнедельного локдауна возобновляет свою работу выставка «Женщины глазами Тициана: красота — любовь — поэзия».

На ней представлены картины как самого Тициана, так и венецианских мастеров эпохи Возрождения из лучших музеев мира — Лувра, Эрмитажа, Прадо, Метрополитена, галереи Уффици, Старой пинакотеки Мюнхена и частных собраний.

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Экспозиция, развернутая в венском Музее истории искусств, считается одной из самых значимых в этом арт-сезоне, подчеркнула в беседе с «Известиями» ее главный куратор, видный искусствовед Сильвия Ферина-Пагден.

«Именно Тициан первым «изобрел» картины с красивыми женщинами. Я подозреваю, что он использовал свои модели — анонимных красавиц — и выставлял их портреты в мастерской. Когда герцог Урбино Франческо Мария делле Ровере увидел его «Даму в голубом платье», то сразу решил ее приобрести, а не заказывать мэтру портреты своей жены или возлюбленной. Тициан с самого начала знал, чего хотел, искал успеха у сильных мира сего, хотел, чтобы его искусство ценили правители не только Италии, но и всего мира», — отметила эксперт.

По словам искусствоведа, полностью наследие Тициана и мастеров его школы еще не изучено, и возможны неожиданные находки.

Так, в частной русской коллекции есть замечательная картина «Венера и Адонис», которая была выставлена на аукционе во Франции. В 2005 году на торгах в парижском предместье Сен-Жермен-ан-Ле она ушла с молотка как картина неизвестного венецианского художника, но после нескольких экспертиз было установлено авторство Тициана.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Обнажая грудь, венецианка клялась в вечной любви»

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