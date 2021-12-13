Тела школьницы и юноши нашли в запертой машине в Липецке
Тела 18-летнего молодого человека и 16-летней школьницы обнаружили в машине в Липецке. Об этом 12 декабря сообщает портал LipetskMedia.
Молодых людей нашли в субботу. Отмечается, что тела находились в запертой машине в одном из гаражей местного кооператива. Признаков насильственной смерти не обнаружено.
По предварительным данным, пара задохнулась от угарного газа в закрытом пространстве машины.
Проводится доследственная проверка по факту инцидента. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее в воскресенье сообщалось, что трое детей — мальчики 2007 и 2008 годов рождения и девочка 2012 года рождения — и двое взрослых были госпитализированы после отравления угарным газом в селе Северное Оренбургской области. Как сообщили в прокуратуре Оренбургской области, инцидент произошел в частном жилом доме, где проживала супружеская пара с тремя детьми.