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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 декабря

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Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в столице в понедельник, 13 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная и ночная температура воздуха в Москве составит от –3 до –1 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют похолодание до –4 градусов.

Ветер ожидается юго-восточного и южного направления, скорость 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

12 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в начале следующей недели в Москве. При этом, по ее словам, в столице ожидается снегопад, который начнется в ночь на понедельник, выпадет до 4 см осадков.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что декабрь в столице продолжит напоминать «погодный сэндвич» с прослойками тепла и холода.

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