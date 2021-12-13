Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 декабря
Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в столице в понедельник, 13 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Дневная и ночная температура воздуха в Москве составит от –3 до –1 градусов.
На территории Московской области синоптики прогнозируют похолодание до –4 градусов.
Ветер ожидается юго-восточного и южного направления, скорость 3–8 м/с.
Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
12 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в начале следующей недели в Москве. При этом, по ее словам, в столице ожидается снегопад, который начнется в ночь на понедельник, выпадет до 4 см осадков.
В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что декабрь в столице продолжит напоминать «погодный сэндвич» с прослойками тепла и холода.