Зеленского обвинили в «женской подаче себя» в соцсетях

Заместитель главного редактора украинского интернет-издания «Страна.uа» Светлана Крюкова назвала женским образ президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях.

«Зеленский с какого-то перепуга однажды утром, после шквала хейта и критики, опубликовал у себя пост в Instagram со своим любимым жестом «Кернеса», где он в спортзале, с апелляцией к простым вещам, мол, он простой парень, спортом занимается. Он написал: «Доброе утро всем друзьям и тем, кто завидует». Чисто женская подача себя в соцсетях», — сказала в эфире телеканала «НАШ».

По мнению Крюковой, Зеленский, возможно, «так и не налюбовался собой» в качестве президента.

10 декабря бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал самой большой ошибкой президента Украины тот факт, что он променял жизнь артиста на политическую карьеру. Он добавил, что Зеленский был всеми любимый герой юмористических передач, который встречал позитив в разных городах и государствах.

В ноябре Владимир Зеленский во время пресс-марафона обвинил журналистов в том, что они лишили его личной жизни, а также мест в Киеве, где бы он мог отдохнуть.