Лавров обсудил с главой МИД ЮАР помощь республике в борьбе с COVID-19

Телефонный разговор между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД ЮАР Наледи Пандор по вопросу доставки грузов для оказания Москвой помощи республике в борьбе с распространением коронавируса состоялся в воскресенье, 12 декабря. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе телефонного разговора президентов России и ЮАР, рассмотрены конкретные параметры организации прибытия в ЮАР самолета с российскими специалистами и медицинской лабораторией», — отмечается на сайте министерства.

Кроме того, Пандор заявила о готовности ЮАР «сделать всё возможное» для скорого прибытия в страну помощи из России.

11 декабря спецборт МЧС России Ил-76 вылетел в ЮАР для доставки мобильной лаборатории Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что самолет с медикаментами и тест-системами для диагностики COVID-19 совершил дозагрузку лаборатории на базе автомобиля КамАЗ в аэропорту Волгограда и последовал в республику.

Ранее, 9 декабря, в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой была достигнута договоренность направить в республику российских вирусологов и медицинское оборудование.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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