Mercedes обжалует решение FIA отклонить протест из-за победы Ферстаппена

Команда «Формулы-1» Mercedes заявила, что подаст апелляцию в Международную автомобильную федерацию (FIA) на решение стюардов отклонить протест команды против протокола машины безопасности на гонке Гран-при Абу-Даби.

«Мы подали уведомление о намерении обжаловать решение стюардов в соответствии со статьей 15 спортивного кодекса и статьей 10 судебных и дисциплинарных правил», — говорится 12 декабря в сообщении в Twitter Mercedes.

Для официальной подачи апелляции у Mercedes есть 96 часов — до четверга, поскольку именно в этот день пройдет гала-вечер, на котором FIA официально наградит чемпиона мира, добавляет газета «Спорт-Экспресс».

При этом, как передает Skysports, официально пришедший к финишу первым Макс Ферстаппен уже празднует титул победителя гонки и чемпиона мира 2021 года.

Ранее в воскресенье стало известно, что Международная автомобильная федерация (FIA) отклонила протест команды «Формулы-1» Mercedes из-за второго места на гонке Гран-при Абу-Даби.

Победителем заезда стал нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон пришел вторым.

Mercedes посчитал, что результаты гонки не соответствуют действительности. По их мнению, нарушения произошли в момент, когда канадский гонщик Williams Николас Латифи попал в аварию, после чего на трассе появилась машина безопасности. Уже в результате этого Ферстаппен, ехавший вторым, зашел на пит-стоп. После чего перед спортсменом оказались пять машин, отстававших на круг.

При этом организаторы гонки отдали распоряжение этим пилотам обогнать машину безопасности и встроиться в хвост пелотона. Нидерландский пилот вновь оказался вторым, обогнал Хэмилтона и выиграл титул.

После гонки Mercedes подал два протеста: первый из-за якобы неправильного обгона Ферстаппена, второй указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима машины безопасности.