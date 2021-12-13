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В МИД РФ объяснили невозможность расширения НАТО на восток

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Расширение НАТО не может происходить в ущерб безопасности других стран. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, подчеркнув: если члены альянса и дальше не будут принимать озабоченность России на этот счет всерьез, они столкнутся с тяжелыми последствиями.

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«Натовцы утверждают, что каждая страна имеет право самостоятельно определять, как ей обеспечивать свою безопасность — вплоть до подключения к военно-политическим союзам. Но хочу подчеркнуть: свобода вступления в союзы не может быть абсолютной. Это как в человеческом обществе: свобода индивидуума заканчивается там, где она посягает на свободу другого, — сказал «Известиям» замминистра. — Должны быть понятные рамки и взаимные обязательства и ответственность. Именно поэтому формулировки о свободе вступления в союзы всегда уравновешивают фразы о том, что это не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Так было и остается в ОБСЕ, например».

По словам Сергея Рябкова, расширение НАТО уже давно вступило в противоречие с этим постулатом, а попытки представить ситуация так, будто у России нет права вето на этот счет, — «это все попытки с негодными средствами». «Мы будем стоять на своем: если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится — последствия для них будут тяжелыми», подчеркнул дипломат.

Ранее, 10 декабря, стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ. В этот же день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Свобода вступления в союзы не может быть абсолютной»

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