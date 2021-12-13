Захарова заявила о переброске Западом на Украину боевиков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны под видом инструкторов направляют на Украину «боевиков», передает телеканал «Известия».

«Украина накачивается вооружениями — речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты», — отметила она.

По словам Захаровой, в данном случае речь идет также о переброске в страну «под видом инструкторов просто боевиков».

В начале декабря ЕС выделил на военно-техническую помощь Украине €31 млн. На этой неделе Киев должен был получить от США стрелковое оружие и боеприпасы.

В проект американского оборонного бюджета на 2022 год включили $300 млн на военную поддержку Украине. С 2014 года Вашингтон выделил Киеву на армию более $2,5 млрд.

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