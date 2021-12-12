Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о переброске Западом на Украину «боевиков»
Мир
ВОЗ заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира
Мир
Суд Литвы признал сделку Inta с китайской компанией угрозой нацбезопасности
Общество
Пять африканцев с подозрением на «Омикрон» изолировали в Новой Москве
Мир
Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине
Мир
Смертность в США от COVID-19 достигла 800 тысяч из-за штамма «Дельта»
Спорт
Протест Mercedes на итог Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» отклонен
Спорт
ХК ЦСКА отреагировал на задержание своих фанатов на матче с «Локомотивом»
Мир
Глава минобороны Украины обвинил ФРГ в блокировке поставок оружия НАТО в Киев
Происшествия
В Воронеже задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух мужчин таксист

Устроивший скандал замминистра МВД Украины попал в базу «Миротворец»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили 12 декабря был включен в базу «Миротворец» после скандала на одном из блокпостов в Донбассе.

Первозакрыватель: Зеленского просят запретить базу «Миротворца»
Организаторы ЯМЭФ решили обратиться к новым властям Украины, когда в черный список попало большинство иностранных участников форума

Согласно данным ресурса, Гогилашвили обвиняют в «нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности», «присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины», а также в «нарушении законодательства Украины о гражданстве».

Модераторы сайта опубликовали информацию, что у Гогилашвили якобы есть паспорт гражданина РФ, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области.

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МВД страны Дениса Монастырского рассмотреть вопрос об увольнении его заместителя Александра Гогилашвили, который днем ранее был отстранен из-за устроенного скандала.

Инцидент с участием Гогилашвили произошел 10 декабря у блокпоста в Донбассе. Поводом для конфликта послужила просьба сотрудников полиции остановить машину замминистра. Несмотря на это, автомобиль проехал еще несколько метров, после чего Гогилашвили вышел из транспортного средства, начал угрожать полицейским и оскорблять их.

Сам Гогилашвили позже принес извинения за инцидент, объяснив свою реакцию «излишней эмоциональностью».

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует имена и данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками Украины. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021