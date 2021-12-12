Устроивший скандал замминистра МВД Украины попал в базу «Миротворец»

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили 12 декабря был включен в базу «Миротворец» после скандала на одном из блокпостов в Донбассе.

Согласно данным ресурса, Гогилашвили обвиняют в «нападении на полицейских, исполняющих служебные обязанности», «присвоении полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины», а также в «нарушении законодательства Украины о гражданстве».

Модераторы сайта опубликовали информацию, что у Гогилашвили якобы есть паспорт гражданина РФ, выданный 4 июля 2012 года в Ростовской области.

Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МВД страны Дениса Монастырского рассмотреть вопрос об увольнении его заместителя Александра Гогилашвили, который днем ранее был отстранен из-за устроенного скандала.

Инцидент с участием Гогилашвили произошел 10 декабря у блокпоста в Донбассе. Поводом для конфликта послужила просьба сотрудников полиции остановить машину замминистра. Несмотря на это, автомобиль проехал еще несколько метров, после чего Гогилашвили вышел из транспортного средства, начал угрожать полицейским и оскорблять их.

Сам Гогилашвили позже принес извинения за инцидент, объяснив свою реакцию «излишней эмоциональностью».

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует имена и данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками Украины. В феврале 2021 года Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.