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В Воронеже задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух мужчин таксист

В Воронеже задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух мужчин таксист

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Сотрудники правоохранительных органов Воронежа 12 декабря задержали таксиста, подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам на улице Ленсовета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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По данным следствия, 10 декабря около 22:15 водитель автомобиля Hyundai Solaris в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта ранил ножом двух мужчин и скрылся с места происшествия. Оба пострадавших были госпитализированы в больницу, где один из потерпевших скончался. Второй находится в крайне тяжелом состоянии.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Санкт-Петербурга, таксист по профессии.

Отмечалось, что мужчина мог уехать в Воронеж к своим близким.

Сотрудники петербургского уголовного розыска выехали в Воронеж для последующего доставления задержанного в Санкт-Петербург.

До этого, 6 декабря, полицейские задержали водителя такси, который причинил телесные повреждения пассажиру в Сергиево-Посадском городском округе. По предварительной информации, между пассажиром и водителем такси произошел конфликт, в ходе которого водитель применил травматическое оружие. В отношении 42-летнего жителя Пензенской области было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Ранее, 4 декабря, суд арестовал водителя Cadillac Дмитрия Махалова, выстрелившего в таксиста в Москве, до 3 февраля. 39-летнего мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»).

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