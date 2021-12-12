Суд Литвы признал сделку Inta с китайской компанией угрозой нацбезопасности

Вильнюсский окружной административный суд признал сделку литовской компании Inta с китайской компанией Nuctech угрозой интересам национальной безопасности. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, Sputnik Литва.

Nuctech является государственной компанией по производству средств контроля безопасности. Литовские власти неоднократно выступали против подобного сотрудничества с китайцами, поскольку видят в поставщиках угрозу национальной безопасности.

При этом для того, чтобы соглашение с китайскими властями состоялось, Inta нужно будет подключиться к критически важным системам. Китайская компания и ее литовский партнер обратились с жалобой в суд, однако он оставил решение правительства об отмене соглашения в силе.

«Суд принял во внимание доводы правительства и установил, что проверка сделки была проведена разумно и что комиссия и правительство Литвы не допустили никаких процессуальных нарушений», — отметили в суде.

Заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс, в свою очередь, заявил, что ведомство удовлетворено решением суда. По его словам, минобороны разрабатывает поправки к закону, которые облегчат подобные закупки и установят четкие критерии для приобретения оборудования «только у поставщиков из надежных государств».

Ранее в мае Литва запретила странам не из Евросоюза (ЕС) и НАТО участвовать в развитии сети 5G. Согласно поправкам к закону об электронных коммуникациях и закону о защите объектов, служба регулирования связи должна обращаться в координационную комиссию по защите объектов с предоставлением полной информации об оценке оборудования, используемого для сетей 5G.

При этом операторы связи, использующие оборудование и средства, уже не отвечающие некоторым критериям, должны сменить их до конца 2025 года, передавал литовский портал 15min.

21 ноября власти КНР понизили дипломатические отношения с прибалтийским государством до уровня поверенного в делах. Причиной стало открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. Литва стала первой страной, которая разрешила Тайваню открыть офис, в названии которого используется слово не «Тайбэй», а «Тайвань».

В Литве, в свою очередь, выразили сожаление в связи с решением Китая. В Вильнюсе добавили, что открытие представительства Тайваня в стране основано на экономических интересах.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.