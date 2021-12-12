Прямой эфир
Спорт
Ферстаппен стал чемпионом сезона 2021 года «Формулы-1»
Мир
Польша пригрозила прекратить взносы в ЕС и наложить вето на европейские решения
Мир
В Южной Корее у прибывшего из России гражданина выявили «Омикрон»
Мир
G7 предупредила РФ о последствиях в случае нападения на Украину
Политика
Путин объяснил досрочное погашение внешних долгов России в 2000-х годах
Мир
В Совбезе РФ указали на антироссийскую направленность организованного США «Саммита за демократию»
Происшествия
Водитель Kia погиб в ДТП с тремя «КамАЗами»
Общество
Бастрыкин поручил доложить о деле школьниц после избиения пенсионера
Мир
В США заявили о подготовке контрмер на случай нападения РФ на Украину
Спорт
Mercedes подал протесты на результат гонки Гран-при ОАЭ «Формулы-1»

Суд Литвы признал сделку Inta с китайской компанией угрозой нацбезопасности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вильнюсский окружной административный суд признал сделку литовской компании Inta с китайской компанией Nuctech угрозой интересам национальной безопасности. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, Sputnik Литва.

Nuctech является государственной компанией по производству средств контроля безопасности. Литовские власти неоднократно выступали против подобного сотрудничества с китайцами, поскольку видят в поставщиках угрозу национальной безопасности.

Битва с гигантом: почему Литва поругалась с Китаем
Вильнюс озаботился правами уйгуров и статусом Тайваня

При этом для того, чтобы соглашение с китайскими властями состоялось, Inta нужно будет подключиться к критически важным системам. Китайская компания и ее литовский партнер обратились с жалобой в суд, однако он оставил решение правительства об отмене соглашения в силе.

«Суд принял во внимание доводы правительства и установил, что проверка сделки была проведена разумно и что комиссия и правительство Литвы не допустили никаких процессуальных нарушений», — отметили в суде.

Заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс, в свою очередь, заявил, что ведомство удовлетворено решением суда. По его словам, минобороны разрабатывает поправки к закону, которые облегчат подобные закупки и установят четкие критерии для приобретения оборудования «только у поставщиков из надежных государств».

Ранее в мае Литва запретила странам не из Евросоюза (ЕС) и НАТО участвовать в развитии сети 5G. Согласно поправкам к закону об электронных коммуникациях и закону о защите объектов, служба регулирования связи должна обращаться в координационную комиссию по защите объектов с предоставлением полной информации об оценке оборудования, используемого для сетей 5G.

При этом операторы связи, использующие оборудование и средства, уже не отвечающие некоторым критериям, должны сменить их до конца 2025 года, передавал литовский портал 15min.

21 ноября власти КНР понизили дипломатические отношения с прибалтийским государством до уровня поверенного в делах. Причиной стало открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. Литва стала первой страной, которая разрешила Тайваню открыть офис, в названии которого используется слово не «Тайбэй», а «Тайвань».

В Литве, в свою очередь, выразили сожаление в связи с решением Китая. В Вильнюсе добавили, что открытие представительства Тайваня в стране основано на экономических интересах.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021