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В МИД РФ заявили о переброске Западом на Украину «боевиков»

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Западные страны под видом инструкторов перебрасывают на Украину «боевиков». Об этом заявила в воскресенье, 12 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украина накачивается вооружениями — речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты», — отметила Захарова в эфире телеканала «Крым 24».

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По ее словам, в данном случае речь идет также о переброске в страну «под видом инструкторов просто боевиков».

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты никогда не планировали отправлять войска на Украину. По его словам, он предупредил о возможном размещении войск в странах В9 (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) российского лидера Владимира Путина во время их переговоров 7 декабря.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию, а возможное присутствие НАТО на Украине заставит Москву принимать меры по защите своих интересов.

В тот же день американский политолог Ариэль Коэн отметил, что Запад не обещал России не расширять НАТО на восток. По его словам, таких бумаг «никогда не было».

2 декабря Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены.

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