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«Газпром нефть» создала альянс для разработки зеленого авиатоплива

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«Газпром нефть» совместно с Airbus, авиакомпаниями «Аэрофлот», S7 Group и «Волга-Днепр» создали первую в России ассоциацию разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF). Об этом говорится в пресс-релизе «Газпром нефти».

Также участие в альянсе примут национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации.

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Отмечается, что Евразийский SAF-альянс обеспечит разработку и последующее использование экологичного авиатоплива в аэропортах России в соответствии с международными нормами. В частности, первый полет самолета на биотопливе участники альянса планируют провести не позднее 2024 года.

Вместе с тем Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге станет ключевой исследовательской площадкой по разработке оптимальных рецептур российского SAF. Опытные партии зеленого авиатоплива будут выпущены на московском и омском НПЗ «Газпром нефти».

По словам заместителя председателя правления «Газпром нефти» Анатолия Чернера, декарбонизация и новые международные экологические нормы требуют инновационных технологических решений при производстве топлива с низким углеродным следом.

«Благодаря научным компетенциям, масштабной модернизации и развитию НПЗ «Газпром нефть» активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта. Теперь совместно с авиакомпаниями, производителями авиационной техники и научными институтами мы готовы приступить к новым исследованиям и разработкам уникального для российской промышленности зеленого авиатоплива», — отметил Чернер.

Он также подчеркнул, что создание SAF-альянса позволит объединить экспертизу всех участников рынка авиаперевозок и сделать процесс разработки российского авиационного биотоплива более эффективным.

В свою очередь заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин указал, что за прошедшее десятилетие группа «Аэрофлот» снизила удельные выбросы СО2 на 30%.

«Подписывая декларацию о создании SAF-альянса, «Аэрофлот» делает шаг навстречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли. Наши согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации», — заключил Чиханчин.

Глава Airbus в России Жюльен Франьятт также обратил внимание на то, что для достижения нулевого уровня выбросов СО2 и внесения вклада в смягчение последствий изменения климата необходимы усилия всех игроков отрасли. По его словам, первый шаг на пути к более экологичной авиации в России уже сделан.

«В рамках этого альянса мы объединим наши экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации экологически чистого авиационного топлива (SAF) и способствовать его развитию в России. Все пассажирские самолеты Airbus уже сертифицированы для полетов с использованием 50% смеси SAF, и мы проводим исследования, чтобы сертифицировать 100% использование SAF. Будем рады поделиться своими знаниями с партнерами по альянсу», — заверил Франьятт.

Евразийский SAF-альянс является открытой платформой для взаимодействия участников авиационной отрасли по всей цепочке создания зеленого топлива для реактивных двигателей. Для подобных целей планируется разработать дорожную карту по исследованию эксплуатационных свойств SAF-топлива, поддержке НИОКР, разработке стандартов и технических регламентов для заправки самолетов «в крыло».

SAF (sustainable aviation fuel) — это авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе растительного сырья. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов при авиаперевозках.

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