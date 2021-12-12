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Дзюба объяснил свое отсутствие в матче «Зенита» с «Динамо»

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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба выразил сожаление относительно того, что не смог помочь команде в матче с «Динамо» в рамках 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Игра завершилась 12 декабря со счетом 1:1.

Дзюба участие в игре не принимал. Футболист досрочно ушел в отпуск. По некоторым данным, уход спортсмена связан с заработанными травмами. Футболист, в свою очередь, данную информацию подтвердил.

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«Трудный год, травмы. Надеюсь, скоро вернусь с новыми силами. Жаль, что не смог помочь ребятам сегодня, но травма в матче с лондонцами выбила. Я уехал восстанавливаться. Всех люблю, парни молодцы сегодня. Мы уходим на перерыв лидерами. Горжусь командой!» — написал Дзюба в воскресенье на странице в Instagram.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», у футбольного клуба 38 очков. Второе место занимает «Динамо», отставая на два балла. Следующий тур чемпионата пройдет после зимней паузы. Он запланирован на конец февраля 2022 года, пишет «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем 3 декабря «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча завершилась со счетом 2:2. Сравнять счет, избежав поражения, «Зениту» помог Клаудиньо, который забил два гола — на 31-й минуте и на 69-й с пенальти.

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