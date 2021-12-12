Антипрививочники перекрыли трассу Киев — Харьков

Участники акции против вакцинации от COVID-19 перекрыли трассу Киев — Харьков на Украине. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, агентство УНИАН.

В мероприятии принимают участие около 100 человек. Граждане ходят по пешеходному переходу, что затрудняет движение машин. При этом украинцы требуют отменить законопроект, который, согласно их мнению, ущемляет права человека.

Документ номер 4142 вводит, в частности, запрет на посещение детьми, не получивших профилактические прививки, учреждений образования и детских учреждений оздоровления. Украинцы, вышедшие на акцию, держат в руках плакаты: «Стоп 4142» и «Право на жизнь».

Полицейские организовали для легковых автомобилей объезд участка трассы, где проходит мероприятие. Однако в пробке приходится стоять грузовым машинам.

С 8 ноября в стране обязали вакцинироваться работников сферы образования и чиновников местных органов власти. До этого, 3 ноября, на Украине также прошла акция против принудительной вакцинации от коронавируса. На нее около здания Верховной рады собрались украинцы из разных областей страны.

Вместе с тем с 9 декабря в силу вступил приказ министерства здравоохранения Украины о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной. От вакцинации, к примеру, будут отстранять представителей учреждений, предоставляющих социальные услуги.