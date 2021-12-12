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Антипрививочники перекрыли трассу Киев — Харьков

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Участники акции против вакцинации от COVID-19 перекрыли трассу Киев — Харьков на Украине. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, агентство УНИАН.

В мероприятии принимают участие около 100 человек. Граждане ходят по пешеходному переходу, что затрудняет движение машин. При этом украинцы требуют отменить законопроект, который, согласно их мнению, ущемляет права человека.

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Документ номер 4142 вводит, в частности, запрет на посещение детьми, не получивших профилактические прививки, учреждений образования и детских учреждений оздоровления. Украинцы, вышедшие на акцию, держат в руках плакаты: «Стоп 4142» и «Право на жизнь».

Полицейские организовали для легковых автомобилей объезд участка трассы, где проходит мероприятие. Однако в пробке приходится стоять грузовым машинам.

С 8 ноября в стране обязали вакцинироваться работников сферы образования и чиновников местных органов власти. До этого, 3 ноября, на Украине также прошла акция против принудительной вакцинации от коронавируса. На нее около здания Верховной рады собрались украинцы из разных областей страны.

Вместе с тем с 9 декабря в силу вступил приказ министерства здравоохранения Украины о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной. От вакцинации, к примеру, будут отстранять представителей учреждений, предоставляющих социальные услуги.

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