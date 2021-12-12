Бастрыкин поручил доложить о деле школьниц после избиения пенсионера

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено в отношении школьниц 14 и 16 лет, до смерти избивших 60-летнего соседа в Хабаровском крае. Об этом сообщила в воскресенье, 12 декабря, пресс-служба СКР.

По версии следствия, жительницы поселка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края вечером 9 декабря причинили мужчине 1961 года телесные повреждения в его квартире. В результате пенсионер был госпитализирован, однако скончался от полученных травм.

По информации источника РЕН ТВ, в момент задержания злоумышленницы угрожали пустить газ в квартире и убить сотрудников полиции, а также других соседей. Кроме того, они украли у пенсионера все его сбережения — около 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). По ходатайству следователя суд избрал в отношении несовершеннолетних меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вместе с тем Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее, 4 ноября, в Томской области подростки привязали к стулу 75-летнего пенсионера и избили, в результате чего он скончался. При задержании подростки дали признательные показания, пояснив, что в квартиру пенсионера проникли с целью ограбления.