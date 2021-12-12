Тищенко дал прогноз на бой Бабанина с бразильцем Костой

Российский спортсмен Максим Бабанин сможет одержать зрелищную победу в поединке с бразильцем Беато Костой на боксерском турнире в Самаре «Буря на Волге». Таким мнением поделился в воскресенье, 12 декабря, действующий чемпион по версии WBC International и экс-чемпион по версии WBO Inter-Continental Евгений Тищенко.

Тищенко уточнил, что Бабанин — его друг, за которого он будет переживать. Чемпион по версии WBC International также пожелал боксеру успехов в поединке, выразив уверенность в том, что победа останется за россиянином.

«Он еще Тайсона Фьюири выигрывал по молодости. Поэтому у него опыт большой. Бразилец — возрастной, с поражениями и некоторым русским нашим проигрывал. Я ставлю на Макса Бабанина, я думаю, там будет уверенная и зрелищная победа», — добавил Тищенко в беседе с РЕН ТВ.

Ранее, 9 декабря, российский боксер Григорий Дрозд также выразил уверенность в победе Бабанина. По словам Дрозда, миловидная внешность Бабанина обманчива, так как он способен «бить очень крепко».

Бой состоится в рамках вечера профессионального бокса, который пройдет в Самаре 17 декабря. Вечер профессионального бокса покажет телеканал РЕН ТВ.

В этот вечер помимо Косты и Бабанина на ринге сойдутся чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян с боксером-профессионалом из Аргентины Рикардо Вийяльбой, а также кулачный боец Максим Щербаков по прозвищу Топор и Денис Вильданов, известный как Большой Папа.

3 декабря промоутер боев Владимир Хрюнов заявил, что цель турнира — это поиск «российского бриллианта» — боксера, который станет таким же, как Майк Тайсон. По его словам, у всех бойцов одинаковые шансы на победу, а потому интрига будет сохраняться до конца каждого поединка.