В Афганистане запретили куплю-продажу долларов

Новые власти Афганистана запретили куплю-продажу долларов из-за резкого обесценивания национальной денежной единицы. Об этом сообщают местные СМИ. Курс американской валюты достиг уже 114 афгани. При этом еще в августе до смены власти в стране доллар был равен 80 афгани. Несмотря на принимаемые новой властью меры, экономическая ситуация в Афганистане остается сложной, передает телеканал «Известия». Согласно докладу Всемирной продовольственной программы ООН более половины населения страны может столкнуться с критической нехваткой продовольствия уже в ближайшие три месяца. Дело в том, что нынешняя власть Афганистана имеет доступ лишь к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена Штатами.

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