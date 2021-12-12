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В США заявили о подготовке контрмер на случай нападения РФ на Украину
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В США заявили о подготовке контрмер на случай нападения РФ на Украину

Блинкен: США готовы принять контрмеры на случай вторжения РФ на Украину
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США готовы принять различные меры в отношении России в случае ее возможного вторжения на Украину. Об этом сообщил в воскресенье, 12 декабря, госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

По его словам, американский лидер Джо Байден «ясно сказал» президенту РФ Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову о том, что США рассматривают и готовы «предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались».

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Блинкен добавил, что это может привести к огромным последствиям для России. Однако никаких доказательств якобы агрессивного поведения Москвы в отношении Киева госсекретарь не привел.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин указал Байдену на то, что российские войска никому не угрожают. Вместе с тем, по словам Пескова, в разговоре с Путиным президент США отметил, что в случае реального вторжения российских войск на Украину страна окажется финансово изолированной.

Онлайн-саммит РФ и США прошел 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что саммит носил откровенный и деловой характер.

Вместе с тем в воскресенье «Группа семи» (G7) предупредила Россию о том, что возможное вторжение на Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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