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Катающаяся на «ватрушке» девочка врезалась в колесо поезда в Подмосковье

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В подмосковном Королеве пятилетняя девочка попала под электричку, катаясь на «ватрушке», в связи с инцидентом начата проверка. Об этом сообщила в воскресенье, 12 декабря, пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, накануне ребенок катался с родителями с горки на тюбинге. Однако «ватрушка» наехала на бугор и изменила направление, поехав в сторону находящихся вблизи железнодорожных путей. Девочка ударилась головой о колесо поезда, ее госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

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Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«Главное следственное управление обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей (иных лиц) к обеспечению безопасного осуществления катания с горок в зимний период», — указано в заявлении.

Ранее, в январе, в Москве погиб мальчик, ударившись головой при катании на тюбинге. По данным следствия, при катании с горки на тюбинге в Северо-Западном округе столицы ребенок ударился головой и потерял сознание. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался на месте. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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