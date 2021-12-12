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500 млн человек в мире могут обеднеть из-за трат на медицинские услуги

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500 млн человек в мире обеднеют из-за пандемии, об этом заявляют Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк. Главный риск — падение расходов на поддержание здоровья, передает телеканал «Известия». Страны вынуждены бросать все ресурсы на борьбу с пандемией. На другие медицинские услуги денег уже не хватает. Людям приходится доплачивать за лечение из своего кармана. До пандемии миллиард человек в мире тратили на медицину больше 10% своего бюджета. Сейчас цифра растет, что ухудшает ситуацию с бедностью. Глава ВОЗ призвал увеличить страны государственные расходы на здравоохранение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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