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В Южной Корее у прибывшего из России гражданина выявили «Омикрон»

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В Южной Корее зарегистрировали первый случай завоза нового штамма COVID-19 «Омикрон» из России. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, издание The Hankyoreh.

Отмечается, что в настоящий момент в Чхонане (южная провинция) находятся 15 человек, у которых подтвержден данный штамм. При этом четверо из них являются иностранным гражданами, в частности, два из Демократической Республики Конго, еще по одному из Великобритании и России.

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Вместе с тем в стране подтверждены 90 случаев «Омикрона». По последним данным, 67 человек получили этот штамм внутри страны.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» будет выяснена в течение 10 дней. До этого, 9 декабря, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи изучает «Омикрон» и уже через две недели сделает по нему окончательные выводы.

В тот же день в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой была достигнута договоренность направить в республику российских вирусологов и медицинское оборудование. Спустя два дня спецборт МЧС России Ил-76 вылетел в ЮАР, чтобы доставить мобильную лабораторию Роспотребнадзора.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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