Песков: Байден пригрозил России финансовой изоляцией в случае вторжения на Украину

Американский президент Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным пригрозил РФ финансовой изоляцией в случае вторжения на Украину. Об этом 12 декабря заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да, действительно, Байден говорил о том, что в случае эфемерного вторжения на Украину — похоже, американцы и сами уже уверовали в то, что это не просто информационный вброс, а истинная правда, — Россия будет финансово изолирована и тому подобное», — сказал спикер Кремля.

Ранее, 8 декабря, Путин отметил, что заявления Вашингтона о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Соединенных Штатов, являются попыткой сдержать развитие России. Также политик указал, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают.

В тот же день американский лидер Джо Байден рассказал, что в ходе онлайн-саммита с Путиным говорил о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину».

При этом Песков говорил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он добавил, что Москва пока не знает, проявит ли Запад политическую волю для проведения предметных переговоров с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности.

Онлайн-саммит РФ и США прошел 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер.

В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, Афганистан, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.