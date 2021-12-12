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Водитель Kia погиб в ДТП с тремя «КамАЗами»

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Четыре автомобиля, среди которых три «КамАЗа», столкнулись на трассе Краснодар — Ейск в Краснодарском крае, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в воскресенье, 12 декабря, журналистам в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

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По предварительным данным, водитель Kia Sorento выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с тремя «КамАЗами», два из которых были загружены зерном.

«Водитель автомобиля Kia Sorento погиб на месте, два водителя грузовых автомобилей «КамАЗ» пострадали», — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Однако организован объезд через станицу Стародеревянковскую. На месте происшествия работают экипажи ДПС.

Ранее в этот день три человека погибли в аварии с участием четырех автомобилей в Кисловодске. По предварительным данным, около 03:00 мск водитель Mercedes на большой скорости проигнорировал запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в стоявший в попутном направлении Datsun.

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