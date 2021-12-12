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Более 200 сотрудников ракетно-космической отрасли скончались от COVID-19
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Более 200 сотрудников ракетно-космической отрасли скончались от COVID-19

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Более 200 работников ракетно-космической отрасли скончались из-за COVID-19 за весь период пандемии. Об этом сообщил в воскресенье, 12 декабря, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«За весь период пандемии в ракетно-космической отрасли заболело 32 164 сотрудника, в том числе умерло 238 человек», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

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По его словам, выздоровели 30 568 сотрудников. Однако в настоящий момент на лечении находятся 1596 человек.

Вместе с тем за минувшие сутки специалисты выявили в России 29 029 новых случаев коронавируса. Темп прироста составляет 0,30%. Тогда как с начала пандемии в РФ выявили более 10 млн случаев коронавирусной инфекции.

10 декабря вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России вырос до 55,7%. Его уровень выше 72% зафиксирован в Чукотском автономном округе, Карелии, Санкт-Петербурге, Тыве, Подмосковье и Москве.

7 декабря министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России на данный момент привито более 72 млн граждан. 65 млн жителей прошли полный курс вакцинации от COVID-19, подчеркнул он.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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