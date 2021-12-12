Путин сравнил возможные последствия развала России в 90-х с Югославией

В случае развала России последствия были бы более жесткими и кровавыми, чем в Югославии. Об этом сообщил в воскресенье, 12 декабря, президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в фильме «Россия. Новейшая история».

Глава государства уточнил, что в настоящее время можно сказать, что РФ сейчас не боролась бы за повышение рождаемости, страна делала бы упор на выживание.

«А трагический пример Югославии говорит о том, что, если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии», — подчеркнул Путин.

Распад Югославии произошел в результате событий, происходивших в 90-х годах. 24 марта 1999 года страна подверглась несанкционированным Совбезом ООН бомбардировкам стран НАТО. Бомбардировки продолжались до 10 июня и привели к многочисленным жертвам. Позже в результате «бульдозерной революции» осенью 2000-го был фактически свергнут президент Слободан Милошевич.

Бывшая Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) разделилась на шесть независимых стран и одно частично признанное государство.

18 мая 2021 года президент Чехии Милош Земан извинился за бомбардировки Югославии. Сербский лидер Александр Вучич в свою очередь выразил благодарность Земану за его смелость. По словам Вучича, вне зависимости от дальнейших событий один момент остается точным — тот факт, что человек, участвовавший в принятии решения о бомбардировке Югославии, извиняется и сожалеет о содеянном.