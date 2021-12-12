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«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и ушел лидером РПЛ на зимний перерыв

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Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» сыграли вничью в рамках 18-го тура «Тинькофф-Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1. На гол форварда «Зенита» Клаудиньо на 34-й минуте московская команда ответила забитым мячом защитника Дмитрия Скопинцева (72). На 11-й минуте Клаудиньо не реализовал пенальти.

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба участие в игре не принимал. Футболист досрочно ушел в отпуск. По некоторым данным, уход спортсмена связан с заработанными травмами.

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», у футбольного клуба 38 очков. Второе место занимает «Динамо», отставая на два балла. Следующий тур чемпионата пройдет после зимней паузы. Он запланирован на конец февраля 2022 года.

Вместе с тем 3 декабря «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча завершилась со счетом 2:2. Сравнять счет, избежав поражения, «Зениту» помог Клаудиньо, который забил два гола — на 31-й минуте и на 69-й с пенальти.

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