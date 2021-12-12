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СМИ распространили черновик коммюнике глав МИД G7

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Группа семи предупредила Россию, что ее гипотетическое вторжение на Украину повлечет серьезные последствия. СМИ распространили черновик коммюнике глав МИД стран объединения. Документ примут по итогам двухдневной встречи в Ливерпуле. Тему отношений Москвы и Киева вынесут в отдельное заявление, передает телеканал «Известия». Также во время встречи в Британии затронули ядерный вопрос Ирана. Группа семи отметила, что Тегеран получил последний шанс сесть за стол переговоров. Главы МИД стран объединения призвали согласовать Совместный всеобъемлющий план действий.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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