СМИ распространили черновик коммюнике глав МИД G7
Группа семи предупредила Россию, что ее гипотетическое вторжение на Украину повлечет серьезные последствия. СМИ распространили черновик коммюнике глав МИД стран объединения. Документ примут по итогам двухдневной встречи в Ливерпуле. Тему отношений Москвы и Киева вынесут в отдельное заявление, передает телеканал «Известия». Также во время встречи в Британии затронули ядерный вопрос Ирана. Группа семи отметила, что Тегеран получил последний шанс сесть за стол переговоров. Главы МИД стран объединения призвали согласовать Совместный всеобъемлющий план действий.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.