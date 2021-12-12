Глава СК Бастрыкин поручил доложить об инциденте с бортом «Уральских авиалиний» близ Сочи

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте ведомства Павлу Выменцу доложить о произошедшем с самолетом, который поменял курс из-за неопознанного воздушного судна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 декабря на сайте СКР.

Инцидент произошел с рейсом Екатеринбург–Сочи «Уральских авиалиний» над акваторией Черного моря, примерно в 50 км от берега.

Отмечалось, что самолет штатно совершил посадку в Сочи. На борту судна находилось более 160 человек. Кроме того, курс изменил Boeing-737 «Аэрофлота», летевший из столичного аэропорта Шереметьево.

Ранее, 8 декабря, американскому посольству в Москве была вручена нота протеста, в которой Россия предупредила США об опасных последствиях военной активности Вашингтона и стран НАТО. Отмечалось, что в представлении перечислены недавние инциденты, связанные с активностью НАТО.

В частности, речь идет об инциденте, произошедшем 3 декабря. Тогда американский самолет-разведчик CL600 совершал полет над Черным морем, выполнив снижение с высоты 11 тыс. до 9,2 тыс. м. В результате этого CL600 пересек установленный для гражданских воздушных судов маршрут.

Как сообщили в Росавиации 4 декабря, из-за потенциальной опасности для нескольких гражданских самолетов были изменены эшелоны и направления полетов. В ведомстве уточнили, что в момент инцидента в данном районе находились гражданский CL650 Мальты, следовавший из Сочи в Скопье, а также А330 «Аэрофлота» , выполнявший рейс Тель-Авив — Москва.

Пресс-служба российского перевозчика также подтвердила произошедшее. В «Аэрофлоте» заявили, что на борту лайнера находилось 142 человека.