Прямой эфир
Спорт
Ферстаппен стал чемпионом сезона 2021 года «Формулы-1»
Мир
Польша пригрозила прекратить взносы в ЕС и наложить вето на европейские решения
Мир
В Южной Корее у прибывшего из России гражданина выявили «Омикрон»
Мир
G7 предупредила РФ о последствиях в случае нападения на Украину
Политика
Путин объяснил досрочное погашение внешних долгов России в 2000-х годах
Мир
В Совбезе РФ указали на антироссийскую направленность организованного США «Саммита за демократию»
Происшествия
Водитель Kia погиб в ДТП с тремя «КамАЗами»
Общество
Бастрыкин поручил доложить о деле школьниц после избиения пенсионера
Мир
В США заявили о подготовке контрмер на случай нападения РФ на Украину
Спорт
Mercedes подал протесты на результат гонки Гран-при ОАЭ «Формулы-1»

Глава СК Бастрыкин поручил доложить об инциденте с бортом «Уральских авиалиний» близ Сочи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте ведомства Павлу Выменцу доложить о произошедшем с самолетом, который поменял курс из-за неопознанного воздушного судна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 декабря на сайте СКР.

Шпион по найму: кому принадлежал едва не столкнувшийся с лайнером «Аэрофлота» самолет
И к чему может привести хаотичная активность американских воздушных разведчиков над Черным морем

Инцидент произошел с рейсом Екатеринбург–Сочи «Уральских авиалиний» над акваторией Черного моря, примерно в 50 км от берега.

Отмечалось, что самолет штатно совершил посадку в Сочи. На борту судна находилось более 160 человек. Кроме того, курс изменил Boeing-737 «Аэрофлота», летевший из столичного аэропорта Шереметьево.

Ранее, 8 декабря, американскому посольству в Москве была вручена нота протеста, в которой Россия предупредила США об опасных последствиях военной активности Вашингтона и стран НАТО. Отмечалось, что в представлении перечислены недавние инциденты, связанные с активностью НАТО.

В частности, речь идет об инциденте, произошедшем 3 декабря. Тогда американский самолет-разведчик CL600 совершал полет над Черным морем, выполнив снижение с высоты 11 тыс. до 9,2 тыс. м. В результате этого CL600 пересек установленный для гражданских воздушных судов маршрут.

Как сообщили в Росавиации 4 декабря, из-за потенциальной опасности для нескольких гражданских самолетов были изменены эшелоны и направления полетов. В ведомстве уточнили, что в момент инцидента в данном районе находились гражданский CL650 Мальты, следовавший из Сочи в Скопье, а также А330 «Аэрофлота» , выполнявший рейс Тель-Авив — Москва.

Пресс-служба российского перевозчика также подтвердила произошедшее. В «Аэрофлоте» заявили, что на борту лайнера находилось 142 человека.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021