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Жители Новой Каледонии отклонили идею независимости от Франции

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Согласно окончательным результатам третьего референдума о независимости Новой Каледонии, подавляющее большинство участников отказались выходить из состава Франции. Об этом 12 декабря сообщил французский телеканал BFM.TV.

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Против независимости высказались 96,5% проголосовавших. Поддержали независимость от Франции 3,51% жителей архипелага на юге Тихого океана. Аннулировали результаты 2,99% бюллетеней.

Уровень участия в голосовании в этот день был очень низким: на участки пришли около 55% жителей архипелага. По мнению экспертов, низкая явка объясняется призывами сепаратистов отказаться от участия в референдуме из-за коронавируса. Париж отказался переносить дату референдума.

В октябре 2020 года года жители Новой Каледонии на референдуме высказались против независимости от Франции. В 2018 году в регионе уже проводился референдум по вопросу независимости. Большинство жителей поддержали нахождение архипелага в составе Франции.

Новая Каледония находится почти в 20 тыс. километров от материковой Франции. В 1853 году Франция объявила Новую Каледонию своим владением. Проживают на архипелаге около 270 тыс. человек, территория наделена особым административно-территориальным статусом.

Между Парижем и администрацией Новой Каледонии действует соглашение 1998 года, согласно которому регион может организовывать голосование о своей независимости два раза с разницей в два года.

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