Зеленский потребовал уволить замминистра МВД за скандал на границе с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский попросил главу МВД страны Дениса Монастырского рассмотреть вопрос об увольнении своего заместителя Александра Гогилашвили. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 12 декабря.
Таким образом Зеленский отреагировал на инцидент с участием Гогилашвили, который 10 декабря устроил скандал у блокпоста в Донбассе. Поводом для конфликта послужила просьба сотрудников полиции остановить машину замминистра. Несмотря на это, автомобиль проехал еще несколько метров, после чего Гогилашвили вышел из транспортного средства, начал угрожать полицейским и оскорблять их.
«Прошу министра внутренних дел и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении заместителя начальника МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написал сам замминистра», — написал Зеленский.
При этом президент Украины обратил внимание на то, что «ответом на законный запрос представителя полиции должно стать правильное поведение каждого человека» вне зависимости от должности.
Накануне украинский министр внутренних дел Денис Монастырский потребовал отстранить Гогилашвили. Министр также инициировал проверку в связи со скандалом. Однако сам Гогилашвили принес извинения за инцидент, пояснив, что это была «излишняя эмоциональность».