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Оленеубойная кампания стартовала раньше срока в Мурманской области

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В Ловозерском районе Мурманской области раньше обычного началась оленеубойная кампания. Сдвиг сроков почти на месяц произошел из-за ранних морозов.

Ветеринарные специалисты осуществляют клинический осмотр животных перед убоем. Также проводятся мониторинговые исследования северных оленей на бруцеллез, отобрано уже 360 проб крови. В числе исследований также проводится оценка мяса на наличие возбудителей паразитарных и инфекционных болезней, передает ИА «Би-порт». В ходе экспертной оценки специалистов пораженные туши и органы животных выбраковываются и уничтожаются.

Ранее на Камчатке более 50 тыс. оленей прошли корализацию, или процесс пересчета, маркировки и вакцинации. Мероприятие является плановым и проводится два раза в год. Олени подвергаются различным ветеринарным обработкам, в том числе обработке от эдемагеноза. Это хроническое заболевание северных оленей, вызываемое личинками подкожных оводов. В процессе корализации вакцинируют и проводят ветеринарные обработки собак и лошадей, которые заняты в оленеводстве.

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